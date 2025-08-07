В США сообщили о решении Трампа ввести санкции против Москвы

Reuters: Трамп намерен ввести вторичные санкции против Москвы

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп все еще планирует ввести в пятницу, 8 августа, вторичные санкции против Москвы. О таком намерении американского лидера сообщают журналисты агентства Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома.

Уточняется, что политик планирует сделать это, несмотря на очевидный прогресс в переговорах с российской стороной по урегулированию кризиса в Украине.

6 августа состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Они длились около трех часов. Путин и Уиткофф обсуждали конфликт на Украине и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Вскоре американский лидер созвонился с Зеленским. В Белом доме оценили прошедшую встречу положительно.

Как сообщил телеканал Fox News, Путин сказал спецпосланнику о желании встретиться с Трампом. Инициативу передали Трампу в Вашингтон, на что он выразил свое согласие.