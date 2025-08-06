Белый дом оценил встречу Путина и Уиткоффа

Белый дом: Встреча Путина и Уиткоффа в Москве прошла хорошо

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москве прошла хорошо. Так Белый дом оценил переговоры в Кремле, сообщает Reuters.

«Переговоры спецпредставителя Уиткоффа с президентом Путиным в Москве в среду прошли хорошо», — заявил представитель американской администрации.

По его словам, Москва «стремится продолжать взаимодействие» с Вашингтоном.

Ранее завершились переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле, встреча проходила около трех часов. Среди тем обсуждения были конфликт на Украине и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.