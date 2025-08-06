Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:51, 6 августа 2025Мир

Белый дом оценил встречу Путина и Уиткоффа

Белый дом: Встреча Путина и Уиткоффа в Москве прошла хорошо
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москве прошла хорошо. Так Белый дом оценил переговоры в Кремле, сообщает Reuters.

«Переговоры спецпредставителя Уиткоффа с президентом Путиным в Москве в среду прошли хорошо», — заявил представитель американской администрации.

По его словам, Москва «стремится продолжать взаимодействие» с Вашингтоном.

Ранее завершились переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле, встреча проходила около трех часов. Среди тем обсуждения были конфликт на Украине и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последняя попытка». Весь мир обсуждает встречу Путина и спецпосланника Трампа. Что удивило Запад?

    Гоблин назвал здравыми два принятых во Франции правила

    Складной флагман Samsung оказался неремонтопригодным

    Разговор Трампа и Зеленского завершился

    Столичные власти одобрили строительство 75-этажного небоскреба Wildberries

    На авиабазе США произошла стрельба

    США захотели ввести санкции против России после переговоров

    Белый дом оценил встречу Путина и Уиткоффа

    Путин назвал главную цель

    Ссора с уголовником в баре стоила россиянину жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости