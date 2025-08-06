Разговор Трампа с Зеленским начался

Журналист Равид: Трамп начал телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в администрации.

«По данным источника, знакомого с Трампом, сейчас он разговаривает по телефону с Зеленским», — отмечается в сообщении.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров президента Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом администрация Дональда Трампа, возможно, сделает положительное заявление, а может, и нет. Он уточнил, что говорил с Уиткоффом по телефону, но детально обсудит с ним итоги встречи позже.