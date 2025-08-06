Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:49, 6 августа 2025Мир

Разговор Трампа с Зеленским начался

Журналист Равид: Трамп начал телефонный разговор с Зеленским
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в администрации.

«По данным источника, знакомого с Трампом, сейчас он разговаривает по телефону с Зеленским», — отмечается в сообщении.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров президента Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом администрация Дональда Трампа, возможно, сделает положительное заявление, а может, и нет. Он уточнил, что говорил с Уиткоффом по телефону, но детально обсудит с ним итоги встречи позже.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Диалог восторжествует». Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа накануне окончания ультиматума Трампа?

    Исчезнувший после расправы над отцом-бизнесменом россиянин нашелся на допросе

    Полиция напала на след похищенного золотого шлема за полмиллиарда рублей

    Туристы устроили голый заплыв на пляже в Сочи и попали на видео

    В Бурятии спасли надышавшегося дымом маленького бурундука

    Стоматолога попытались закидать камнями после вынесения приговора в российском регионе

    Индия отреагировала на повышенные пошлины США

    Разговор Трампа с Зеленским начался

    Артемий Лебедев раскрыл единственную в жизни просьбу к Богу

    Министр обороны одной страны погиб при крушении вертолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости