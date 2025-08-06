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18:36, 6 августа 2025Мир

Рубио раскрыл последствия переговоров Путина с Уиткоффом

Рубио о переговорах с Путиным: Возможно будет положительное заявление
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

По итогам переговоров президента Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом администрация Дональда Трампа возможно сделает положительное заявление, а может и нет. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает агентство Reuters.

«Надеюсь, скоро появятся какие-то объявления, возможно, положительные, а возможно, и нет», — указал госсекретарь.

Рубио уточнил, что говорил с Уиткоффом по телефону, но детально обсудит с ним итоги встречи позже. Кроме того, он указал, что администрация Трампа проведет специальное совещание по итогам переговоров в Кремле.

6 августа в Кремле президент России Владимир Путин провел переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Их встреча прошла накануне завершения срока ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который американский лидер выставил Москве.

ЖЗЛ
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