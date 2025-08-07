Мир
Трамп выступит с речью на необъявленную тему

Трамп выступит в Белом доме с речью на необъявленную тему
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп вечером выступит в Белом доме с речью на необъявленную тему. Об этом свидетельствует запись в публичном графике американского лидера, опубликованном на портале Roll Call.

«В 4.00 дня (23.00 мск — прим. «Ленты.ру») президент выступает с речью в Восточной комнате», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в ходе состоявшихся 6 августа переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, Москва
получила от администрации Дональда Трампа «очень выгодное предложение».

По данным портала, администрация Трампа предложила России следующие условия: прекращение огня на Украине, но не окончательный мир, фактическое признание новых регионов России, через откладывание вопроса на 49 или 99 лет, снятие большинства санкций, введенных против России, в долгосрочной перспективе возобновление сотрудничества в энергетической сфере.

