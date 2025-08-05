«Это двойные стандарты». Трамп грозит Индии санкциями из-за российской нефти. Почему в Нью-Дели не отказываются от покупки сырья?

Политолог Гупта: Угрозы Трампа Индии из-за России говорят о двойных стандартах

Угрозы президента США Дональда Трампа Индии из-за продолжения импорта российской нефти говорят о двойных стандартах Запада, который продолжает закупать многие товары у Москвы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил индийский политолог, научный сотрудник Международного фонда Вивекананды, эксперт клуба «Валдай» Правеш Кумар Гупта.

Администрация Трампа выразила разочарование продолжающимися закупками Индией российской нефти и военной техники, рассматривая эти сделки как косвенную поддержку военных усилий на Украине. Но это говорит о двойных стандартах, поскольку Европейский союз и даже США покупают у России то, что, по их мнению, для них важно Правеш Кумар Гупта научный сотрудник Международного фонда Вивекананды

Эксперт также подчеркнул, что такая резкая риторика Трампа лишь говорит о его невозможности поддерживать статус США как глобальной великой державы.

«Агрессивная позиция Трампа в отношении Индии, отмеченная тарифами в 25 процентов и угрозами дополнительных санкций, по-видимому, обусловлена неспособностью страны вести диалог с Россией и Украиной по мирному соглашению», — сказал он.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Почему Трамп давит на Индию из-за России?

14 июля Трамп выдвинул ультиматум России сроком до 3 сентября, потребовав пойти на уступки по Украине. Затем американский лидер сократил его до августа, начав давить на Китай с требованием прекратить закупки российских энергоресурсов. Пекин отказался идти на компромисс с Вашингтоном и третий раунд торговых переговоров в Стокгольме завершился провалом.

Одновременно Соединенные Штаты начали угрожать Индии, второму основному покупателю российской нефти. По данным агентства Bloomberg, премьер-министр Нарендра Моди занял «дерзкую позицию», сославшись на коммерческую выгоду от энергоресурсов.

Проблема покупки Индией нефти у России Россия с начала конфликта на Украине резко увеличила поставки нефти в Индию. Отчасти причиной стала тайная закупка российских энергоресурсов западными странами через эту страну в обход санкций. Однако бизнес столкнулся с несколькими проблемами. Компании из России и Индии отказались от продажи нефти в долларах в пользу рупий. Операции привели к накоплению излишка валюты, на которую трудно закупить многие подсанкционные товары. The Financial Times сообщала, что Россия, однако, научилась покупать за рупии электронику и товары двойного назначения благодаря тайному каналу, созданному министерством промышленности и торговли. Санкции США также осложнили ситуацию. В январе Министерство финансов США ввело ограничения против 180 судов «теневого флота», включая танкеры, что резко остановило закупку российской нефти Индией и Китаем. По данным агентства Bloomberg, санкции США заставляют компании искать новые способы покупки российской нефти, но на данный момент вопрос поставок подвис.

В ответ на это хозяин Белого дома обвинил Индию в больших заработках на фоне конфликта на Украине, пригрозив высокими пошлинами.

В отличие от Китая, Индия является дружественной США страной и остается партнером в области безопасности. Многие американские эксперты даже видят в Нью-Дели союзника в гипотетическом конфликте с Пекином, что делает угрозы Трампа неожиданными

Реагируя на заявления американского лидера, официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал указал на то, что нападки Вашингтона на Нью-Дели являются необоснованными. Он отметил, что Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

Как отметил Гупта, Трамп хочет надавить на Индию, чтобы «ограничить глобальное влияние России».

Рассматривать Россию как фактор, вызывающий серьезные разногласия в отношениях между США и Индией, совершенно ошибочно. Это проистекает из неуверенности самого Трампа. Напряженность отражает более широкие ожидания Вашингтона, что Нью-Дели будет более открыто поддерживать усилия Запада против Москвы Правеш Кумар Гупта научный сотрудник Международного фонда Вивекананды

Могут ли угрозы Трампа разрушить отношения России и Индии?

Гупта напомнил, что позиция Индии основана на ее давней политике стратегической автономии и неприсоединения, ставящей национальные интересы выше внешнего давления. Также он указал, что МИД уже опубликовал заявление, согласно которому, отношения с Россией «стоят сами по себе».

Воздержание Индии от участия в резолюциях ООН, осуждающих спецоперацию России на Украине, основано на ее исторических связях с Москвой, что подчеркивает «проверенное временем» партнерство Правеш Кумар Гупта научный сотрудник Международного фонда Вивекананды

«Индия не рассматривает свои отношения с Россией и США как игру с нулевой суммой. Ее позиция неприсоединения позволяет ей поддерживать связи с обеими сторонами, обеспечивая баланс между экономическими интересами и интересами безопасности», — рассказал исследователь.

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Будет ли Индия в будущем покупать нефть из России?

Гупта отметил, что Индия отстаивает свои закупки российской нефти. Власти страны считают их законными, соответствующими международным нормам и обусловленными экономической необходимостью. Он также подчеркнул, что российские закупки позволяют контролировать рынок нефти, что выгодно самим США.

«Однако в настоящее время значительная часть двусторонней торговли между двумя странами приходится на сырую нефть, которая, безусловно, требует диверсификации. Индии и России необходимо изучить потенциальные направления сотрудничества для диверсификации торговых отношений, что крайне важно в условиях быстро меняющейся глобальной геополитической обстановки», — предупредил политолог.

С точки зрения неприсоединения Индии, торговля нефтью с Россией, вероятно, сохранится, хотя и с корректировками. Индийское правительство не сигнализировало об изменении своей политики в отношении прекращения российского импорта Правеш Кумар Гупта научный сотрудник Международного фонда Вивекананды

Какой следующий шаг предпримет Трамп?

Как отметил эксперт, Индия воспринимает угрозы Трампа как переговорную тактику и займет на какое-то время выжидательную позицию.

Тем не менее, Гупта предположил, что после сопротивления Индии администрация Трампа может и вовсе потерять интерес к проблеме и переключиться на другой вопрос.