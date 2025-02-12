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18:59, 12 февраля 2025Экономика

Индия начала искать новые способы покупать российскую нефть

Министерство нефти Индии признало попытки найти новый способ покупать нефть в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Санкции США заставляют индийские компании искать новые способы покупки российской нефти, но на данный момент вопрос поставок в марте в тех же объемах, что идут сейчас, подвис. Об этом на энергетической конференции в Нью-Дели рассказал представитель министерства нефти Панкадж Джайн, сообщает Bloomberg.

По его словам, для сохранения импорта нужны суда, не попадающие под ограничения, страховки, на переоформление которых требуется время, а также возможность проведения платежей. Каждую проблему приходится решать, и такая работа ведется.

Источники агентства рассказали, что для привычного уровня закупок индийским компаниям не хватает 18-20 танкеров с погрузкой в марте. Для сравнения, в неделю, завершившуюся 9 февраля, из российских портов вышел 21 танкер с нефтью.

В кулуарах конференции руководители импортеров рассказали, что происходит реорганизация поставок, в том числе, с помощью создания новых организаций вместо тех, что попали под санкции. Первые примеры такого переоформления уже есть.

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Однако одних только «бумажных» изменений, считают в Индии, может не хватить. Среди прочих моментов изучается возможность использования наземных хранилищ нефти для заметания следов, чтобы сырье можно было отправить под видом партии из Объединенных Арабских Эмиратов. Пока что страны, испытывающие санкционное давление, такие, как Россия и Иран, хорошо освоили схему перевалки в море, но на земле такие операции редки из-за дороговизны.

Издание отмечает, что остается неясным, насколько администрация президента США Дональда Трампа захочет или будет в состоянии следовать курсом своих предшественников. Нынешний глава Белого дома допускает противоречивые высказывания, в рамках которых он хочет, с одной стороны, обвалить мировые цены на нефть, а с другой, надеется на увеличение добычи в США, хотя при желаемых им ценах та станет нерентабельной.

В конце января сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие компании объявляют тендеры на сырую нефть, которые должны компенсировать падение поставок из России в марте. Приоритетом являются поставщики с Ближнего Востока и Африки.

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