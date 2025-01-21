Индия приготовилась заключать контракты на замену нефти из России

Reuters: Индийские нефтепереработчики объявили тендеры на замену сырья из России

Индийские нефтеперерабатывающие компании на этой неделе объявляют тендеры на сырую нефть, которые должны компенсировать падение поставок из России. Об этом со ссылкой на торговые источники пишет Reuters.

Ранее сообщалось только о поиске потенциальной замены российской нефти, но в случае заключения контрактов смена поставщика будет оформлена официально. Тендеры объявлены через неделю после того, как США ввели самые масштабные с 2022 года санкции в отношении российской нефтяной отрасли.

В конце прошлой недели ведущая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp приобрела на тендерах семь миллионов баррелей ближневосточной и африканской нефти, теперь такой подход становится преобладающим.

США объявили о новом пакете санкций 10 января. Под удар попали более 180 судов, в том числе танкеры, ледоколы, суда снабжения, а также «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании. Вскоре после публикации санкционных списков десятки танкеров с российской нефтью по всему миру были вынуждены встать на якорь.

Ранее стало известно, что индийские банки стали задерживать оплату российской нефти из-за санкций США. Стороны не могут договориться по поводу интерпретации новых ограничений.