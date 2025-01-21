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14:48, 21 января 2025Экономика

Индия стала задерживать оплату российской нефти из-за санкций США

Energy Intelligence: Банки Индии задерживают оплату нефти из РФ из-за санкций
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Индийские банки стали задерживать оплату российской нефти из-за недавно введенных санкций США. Об этом сообщает международное агентство Energy Intelligence.

Обработку платежей трейдерам российской нефти стали затягивать из-за разногласий в интерпретации новых ограничений. Споры возникают из-за сроков закрытия сделок с энергоносителями или швартовки танкеров. При этом государственные банки, как State Bank of India и Punjab National Bank, склонны относиться к санкциям более консервативно, нежели частные организации вроде HDFC и ICICI bank.

Камнем преткновения стал запрет на деятельность некоторых крупнейших торговцев сырьем из РФ — зарегистрированных в ОАЭ Black Pearl Energy, Demex, Eterra Crude Oil Abroad, Marion Commodity и Marsa Energy и гонконгской Guron. В OFAC разъяснили, что разрешают операции с подобными «непрозрачными трейдерами», однако некоторые банки считают, что если названия конкретных продавцов не указаны в лицензии, то и иметь с ними дела нельзя из-за риска нарушить санкции.

При этом для ряда поставщиков, в том числе «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», которые уже попали под ограничения, платежи не являются проблемой, так как для сделок с ними указан четкий дедлайн 27 февраля, отметил источник среди нефтепереработчиков.

США объявили о новом пакете санкций 10 января. Под удар попали более 180 судов, в том числе танкеры, ледоколы, суда снабжения, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерние компании и другие.

После опубликования нового перечня ограничений десятки танкеров с российской нефтью по всему миру были вынуждены встать на якорь из-за санкций. Всего санкции затронули порядка 10 процентов судов танкерного флота и 65 судов остановили свое движение. Пять из них встали около китайских портов, семь — у Сингапура. Прочие танкеры встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Опрошенные CNBC аналитики полагают, что санкции против России обернутся нефтяным шоком для Индии. Ограничения, которые ввели против российских энергетических компаний и операторов судов, перевозящих сырье, затруднят Индии возможность импортировать российскую дешевую нефть и могут привести к росту инфляции в третьей по величине экономике Азии.

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