Одной стране предрекли нефтяной шок из-за санкций против России

CNBC: Санкции против России обернутся нефтяным шоком для Индии

Санкции против России обернутся нефтяным шоком для Индии. Такое развитие событий для азиатской страны предрекли аналитики, опрошенные CNBC.

По мнению экспертов, ограничения, которые ввели против российских энергетических компаний и операторов судов, перевозящих сырье, затруднят Индии возможность импортировать российскую дешевую нефть и могут привести к росту инфляции в третьей по величине экономике Азии.

«Индия пострадает от санкций больше, чем Китай, поскольку Индия импортирует из России гораздо больше нефти, чем Китай», — отметил президент Rapidan Energy Group Боб МакНелли.

Как показывают данные индийской статслужбы, с апреля по ноябрь 2024 года страна импортировала 88 процентов своей потребности в нефти, порядка 40 процентов этого объема, отмечают в Kpler, поставляла Россия. Из 183 танкеров, попавших под санкции, 75 перевозили российскую нефть в Индию. Только в прошлом году 183 попавших под санкции танкера перевезли около 687 миллионов баррелей сырой нефти, из которых 30 процентов приобрел Нью-Дели.

Аналитики Reuters также заявили, что в ближайшие десять лет до десяти процентов нефтеперерабатывающих мощностей Китая обанкротятся и будут закрыты. Поводом для снижения мощностей станет более быстрое, чем ожидалось ранее, достижение пика спроса на топливо в стране, а также ужесточение санкций со стороны США и закрытие доступа к дешевой нефти из Ирана и России.

Власти США ужесточили санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в пятницу, 10 января. Под блокирующие ограничения попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» и крупные страховые компании — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». После этого стоимость морских перевозок нефти подскочила. Цены на фрахт нефтетанкеров в мире увеличились примерно на 15-35 процентов. Высокий спрос привел к увеличению стоимости морских перевозок сырья по маршруту Ближний Восток — Китай до 70,45 доллара за тонну.