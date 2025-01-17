Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:15, 17 января 2025Экономика

Одной стране предрекли нефтяной шок из-за санкций против России

CNBC: Санкции против России обернутся нефтяным шоком для Индии
Вячеслав Агапов

Фото: meunierd / Shutterstock / Fotodom  

Санкции против России обернутся нефтяным шоком для Индии. Такое развитие событий для азиатской страны предрекли аналитики, опрошенные CNBC.

По мнению экспертов, ограничения, которые ввели против российских энергетических компаний и операторов судов, перевозящих сырье, затруднят Индии возможность импортировать российскую дешевую нефть и могут привести к росту инфляции в третьей по величине экономике Азии.

«Индия пострадает от санкций больше, чем Китай, поскольку Индия импортирует из России гораздо больше нефти, чем Китай», — отметил президент Rapidan Energy Group Боб МакНелли.

Как показывают данные индийской статслужбы, с апреля по ноябрь 2024 года страна импортировала 88 процентов своей потребности в нефти, порядка 40 процентов этого объема, отмечают в Kpler, поставляла Россия. Из 183 танкеров, попавших под санкции, 75 перевозили российскую нефть в Индию. Только в прошлом году 183 попавших под санкции танкера перевезли около 687 миллионов баррелей сырой нефти, из которых 30 процентов приобрел Нью-Дели.

Аналитики Reuters также заявили, что в ближайшие десять лет до десяти процентов нефтеперерабатывающих мощностей Китая обанкротятся и будут закрыты. Поводом для снижения мощностей станет более быстрое, чем ожидалось ранее, достижение пика спроса на топливо в стране, а также ужесточение санкций со стороны США и закрытие доступа к дешевой нефти из Ирана и России.

Материалы по теме:
Нашли замену. Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
Нашли замену.Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
25 августа 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Власти США ужесточили санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в пятницу, 10 января. Под блокирующие ограничения попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» и крупные страховые компании — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». После этого стоимость морских перевозок нефти подскочила. Цены на фрахт нефтетанкеров в мире увеличились примерно на 15-35 процентов. Высокий спрос привел к увеличению стоимости морских перевозок сырья по маршруту Ближний Восток — Китай до 70,45 доллара за тонну.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Франция обвинила Россию в попытке устрашения самолета-разведчика

      Следственный комитет предъявил Моргенштерну обвинение

      Посол России оценил коньяк и икру из Приднестровья

      В России спрогнозировали дальнейшее сокращение выпуска слабоалкогольных напитков

      Прилучного обвинили в дурном влиянии на сына

      Финалист шоу «Голос» описал участие в проекте словами «тяжелый опустошающий опыт»

      Жена шефа Ивлева показала лицо без макияжа

      Планы Байдена помиловать Трампа раскрыли

      Россиянам раскрыли восемь секретов долголетия

      Россиянка заявила об угрозах учителя биологии «вырвать ноги» ее сыну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше