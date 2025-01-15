Стоимость перевозки нефти резко выросла из-за антироссийских санкций

Reuters: Цены на фрахт нефтетанкеров выросли на 15-35 % из-за санкций США

Стоимость морских перевозок нефти продолжает активно расти после ужесточения санкций США против российского энергетического сектора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные участников рынка.

Собеседники агентства отметили, что за последнее время цены на фрахт нефтетанкеров в мире увеличились примерно на 15-35 процентов. Высокий спрос привел к увеличению стоимости морских перевозок сырья по маршруту Ближний Восток — Китай до 70,45 доллара за тонну. Прирост 15 января составил 10,75 доллара к уровню за предыдущий день.

Схожую динамику продемонстрировала стоимость морских перевозок и по другим ключевым направлениям. Так, ставки на фрахт нефтетанкеров по маршруту Ближний Восток — Сингапур выросли до 71,8 доллара за тонну (плюс 10,45 доллара), а тарифы на доставку сырья из Западной Африки в Китай достигли отметки в 70,67 доллара (плюс 9,23 доллара). По данным одного из судовых брокеров, к середине января стоимость транспортировки сырья из Мексиканского залива в КНР составила 8,715 миллиона долларов за рейс (плюс 1,895 миллиона).

Власти США ужесточили санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в пятницу, 10 января. Под блокирующие ограничения, в частности, попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». В расширенный санкционный список также внесли крупные страховые компании — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». Эти организации, как утверждают в американском Минфине, участвовали в цепочках морских поставок российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

На этом фоне крупнейшие покупатели сырья из РФ — Индия и Китай — стали готовиться к возможным массовым перебоям поставок российского топлива. Как отмечало агентство Bloomberg, крупные государственные нефтекомпании и частные нефтеперерабатывающие заводы КНР, включая Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong, стали рассылать запросы на срочную покупку сырой нефти. В свою очередь, в Индии назвали эффективным последнее ужесточение энергетических санкций со стороны администрации уходящего президента США Джо Байдена и выразили надежду на возможные послабления от нового главы Белого дома Дональда Трампа.