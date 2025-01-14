Индия понадеялась на Трампа для решения проблем с российской нефтью

Bloomberg: Индия рассчитывает на смягчение позиций США по нефти из РФ при Трампе

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии признают эффективность последнего пакета санкций США против российской нефтяной отрасли и ищут альтернативных поставщиков, но надеются, что проблемы будут носить кратковременный характер. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

Руководство предприятий рассчитывает, что администрация Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом займет более мягкую позицию в отношении российской нефти в процессе полномасштабных переговоров. Если этого не случится, то Москва может вновь попытаться обойти новые санкции, как ей удавалось сделать это раньше.

В то же время переработчики активно обсуждают опции поставок дополнительных объемов из Саудовской Аравии и Ирака, чтобы защитить себя от дефицита. Однако российская для них остается предпочтительнее для них из-за существенных скидок.

Сами ограничения, о которых объявили 10 января, вступят в силу 12 марта. За эти два месяца покупатели российской нефти смогут получить ее по заключенным до объявления о санкциях контрактам.

Ранее высокопоставленный индийский чиновник указал, что в стране не станут разгружать попавшие под санкции США танкеры с российской нефтью после истечения срока льготного периода.

Крупнейший российский оператор танкерного флота «Совкомфлот» признал, что ограничения приведут к операционным проблемам в эксплуатации судов, которые угрожают, в том числе, жителям прибрежных регионов. Ответственность за последствия таких проблем компания возложила на авторов санкций.