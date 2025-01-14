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11:52, 14 января 2025Экономика

В России признали сложности с экспортом нефти после новых санкций США

«Совкомфлот» сообщил о сложностях с эксплуатацией танкеров после санкций США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Андрей Бойко / Коммерсантъ

Крупнейший российский оператор танкерного флота «Совкомфлот», специализирующийся на перевозке сжиженного природного газа (СПГ), нефти и нефтепродуктов, пожаловался на новые сложности из-за последнего пакета санкций США, о котором стало известно в пятницу, 10 января. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Речь идет об операционных проблемах в процессе эксплуатации судов, которые повышают риски для окружающей среды и здоровья как моряков, так и жителей прибрежных регионов. В «Совкомфлоте» предупредили, что инициаторы санкций несут полную ответственность за возможные последствия, к которым приведут ответные действия компании.

Оператор напомнил, что санкционное давление на него возрастало с 2022 года, когда начались боевые действия на Украине. При этом компания соблюдала и продолжает соблюдать применимые к ней международные и национальные требования.

В сообщении указывается, что танкеры «Совкомфлота» не относятся к так называемому «теневому флоту», а санкции против них, утверждают в компании, не обусловлены нарушениями со стороны судов и не имеют правовых оснований.

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США назвали последний пакет санкций самым жестким ударом по российской нефтяной отрасли с 2022 года. Одной из главных мер стало внесение в черный список более 180 судов, задействованных в перевозке нефти. Из них 69 управляются «Совкомфлотом», в том числе 54 танкера для перевозки нефти и четыре газовоза.

После почти полного отказа Европы от российской нефти главными покупателями сырья стали Китай и Индия. Новые партнеры позволили Москве смягчить потери из-за потолка цен на нефть. Однако новые санкции уже заставили обе страны пересмотреть возможности продолжения закупок в прежнем объеме.

В частности, высокопоставленный индийский чиновник указал, что в стране не станут разгружать попавшие под санкции США танкеры с российской нефтью, ее место займет сырье с Ближнего Востока или из Африки. В то же время Китай отказался принимать как минимум три танкера, вышедшие из порта Козьмино на Дальнем Востоке еще до объявления санкций.

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