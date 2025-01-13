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19:58, 13 января 2025Экономика

Один из главных покупателей российской нефти отказался от поставок судами под санкциями

Bloomberg: Индия откажется разгружать попавшие под санкции США танкеры с нефтью
Вячеслав Агапов

Фото: Babu / Reuters

Индия откажется разгружать попавшие под санкции США танкеры с российской нефтью. Об этом со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника сообщает агентство Bloomberg.

По словам представителя одного из главных покупателей российских энергоресурсов, отказ в обслуживании коснется всех судов, кроме зафрахтованных после 10 января — при условии, если разгрузятся до 12 марта. В дальнейшем банки будут требовать сертификаты происхождения, чтобы убедиться, что нефть не поступает от поставщиков, попавших под санкции, добавил он.

Также источник отметил, что подскочившие в результате введения очередного пакета ограничений цены на нефть выше 80 долларов за баррель являются проблемой, но не должны сохраниться на долгий период.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) готовятся к переговорам о долгосрочных контрактах с поставщиками с Ближнего Востока. В зависимости от ситуации на рынке они могут искать дополнительные баррели у других партнеров по рынку. При этом власти изучают варианты, что будет с долями государственных компаний в нефтяном проекте «Восток», который попал под санкции. Россия пока не озвучила свою позицию по санкциям, однако она найдет способы доставить свои баррели в Индию, выразил уверенность чиновник.

Минфин США объявил о новом пакете санкций 10 января. Под удар попали более 180 судов, в том числе танкеры, ледоколы, суда снабжения, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их НПЗ и дочерние компании за рубежом.

После объявления о новом пакете ограничений мировые цены на нефть подскочили в понедельник, 13 января, выше 81 доллара за баррель. Нефть дорожает 13 января третью сессию подряд, поднявшись до самого высокого уровня за более чем четыре месяца, поскольку ожидается, что шаги США повлияют на экспорт российской нефти в Китай и Индию. В Kpler считают, что НПЗ из этих двух стран придется как минимум в ближайшее время увеличить закупку нефти на Ближнем Востоке, в Африке и Америке.

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