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07:52, 13 января 2025Экономика

Мировые цены на нефть подскочили до максимума с августа

Цена нефти Brent поднялась до максимальных за последние месяцы $81,11 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Мировые цены на нефть подскочили в понедельник выше 81 доллара за баррель (на момент написания материала показатель рос на 1,53 процента, до 80,98 доллара) на фоне новых американских санкций в отношении российского нефтяного сектора. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает 13 января третью сессию подряд, поднявшись до самого высокого уровня за более чем четыре месяца, поскольку ожидается, что шаги США повлияют на экспорт российской нефти в Китай и Индию, пишет Reuters. Агентство напоминает, что внутридневный максимум 27 августа составил 81,49 доллара за баррель.

Аналитики JPMorgan ранее связали рост нефтяных цен с опасениями участников рынка по поводу возможных перебоев с поставками. Удвоение количества танкеров, попадающих под ограничения, «может послужить серьезным логистическим препятствием» для поставок, отмечается в публикации.

В конце прошлой торговой недели цены на углеводороды поднялись сначала выше 78, а потом и 80 долларов за баррель, превысив октябрьские уровни.

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