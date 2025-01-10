Нефть подорожала до максимума с середины октября

Цены на Brent превысили отметку в 78 долларов за баррель впервые с 14 октября

В ходе торгов 10 января стоимость фьючерсных контрактов на мартовские поставки эталонной североморской марки нефти Brent превысили отметку в 78 долларов за баррель впервые с 14 октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 11:55 по московскому времени котировки сырья достигли 78,06 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 1,48 процента. Ближе к 14:01 динамика удорожания Brent ускорилась. К этому времени котировки достигли отметки в 78,83 доллара (плюс 2,48 процента). При этом на пике эталонная марка сырья торговалась на уровне в 78,88 доллара.

Аналитики американского банка JPMorgan связывают подобную тенденцию с рядом факторов. К числу основных причин продолжающегося удорожания нефти на лондонской бирже они отнесли опасения участников рынка по поводу возможных перебоев с поставками из-за ужесточения санкций против России и Ирана. Кроме того, не вселяют уверенность и глобальные запасы сырья, которые остаются на низких уровнях и отстают от стабильно высокого спроса.

В начале января стало известно о планах администрации уходящего президента США Джо Байдена ввести новые санкции против российского теневого флота, перевозящего нефть по цене выше 60 долларов за баррель. Под ограничения могут попасть не только сами танкеры, но также торговые компании, страховые фирмы и сети посредников, которые участвуют в обходе введенных странами «Большой семерки» ограничений.

Новые санкции, как ожидается, рискуют ударить по нефтяным доходам России и максимально затруднить перевозку сырья морским путем. Кроме того, ограничения властей США, как полагает экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, могут ударить по мировой экономике и запустить цепную реакцию падения экспорта.