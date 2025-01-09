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07:59, 9 января 2025Экономика

Названы главные риски для российской экономики

Аналитик Табах предупредил об опасности цепной реакции в российской экономике
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Главными рисками для российской экономики в 2025 году являются мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, который может решить, что нынешний уровень ключевой ставки недостаточно высок. Такие риски в комментарии РИА Новости назвал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

По его словам, если избранный президент США Дональд Трамп действительно начнет торговые войны, российские экспортеры окажутся в числе пострадавших. Так как отечественная экономика ориентирована на экспорт, то новый удар вкупе с возможным ужесточением санкционной политики может привести к цепной реакции падения экспорта.

Что касается ДКП, то регулятор не подтвердил, что считает достигнутый уровень жесткости достаточным, пока что речь идет только о паузе. Если негативные тенденции, в первую очередь в инфляции и кредитовании, в начале года сохранятся, то в феврале ключевая ставка может снова вырасти.

«Тогда глубина падения и цена для бизнеса и людей за снижение инфляции будет слишком высокой, хотя "тормозной путь" будет ниже», — констатировал Табах.

Ранее американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс предположил, что весной 2025 года мир может столкнутся с новым экономическим кризисом, который по масштабу будет сопоставим с Великой депрессией. Одной из причин такого развития событий он назвал активные действия Трампа в области тарифной политики.

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