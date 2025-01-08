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14:11, 8 января 2025Экономика

В США спрогнозировали кризис масштабов Великой депрессии весной 2025 года

Инвестор Роджерс: мир ждет кризис масштабов Великой депрессии весной 2025 года
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Eric Thayer / Reuters

Уже весной 2025 года мир может столкнутся с новым экономическим кризисом, который по масштабу будет сопоставим с Великой депрессией. Об этом рассказал американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в интервью РБК.

«Я бы предположил, что этот [мировой кризис] начнется до весны, после инаугурации [Дональда Трампа] в январе», — спрогнозировал он вероятность экономического спада, который может перерасти в серьезный кризис.

По мнению Роджерса, главными проблемами в мировой экономике на данный момент являются как рост государственного долга в США и других странах, так и протекционистская политика новой администрации Трампа. В связи с этим американский инвестор не исключил повторения сценария Великой депрессии 1929 года, а также «худшей в его жизни» мировой рецессии.

Ранее в Германии рассказали об отсутствии реального роста экономики с 2018 года. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек также описал различные многолетние кризисные явления, с которыми сталкивается ФРГ.

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