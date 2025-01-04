Хабек пожаловался на отсутствие роста экономики Германии

Хабек: реального роста в экономике Германии не было с 2018 года

Реального роста экономики Германии не наблюдается с 2018 года. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, пишет Der Spiegel.

«У нас в Германии нет реального роста с 2018 года. Экономика переживает сейчас глубокий, структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которыми не занимались на протяжении многих лет», — пожаловался политик.

Помимо этого, Хабек назвал своей самой большой ошибкой то, что еще в начале 2022 года не была разработана масштабная программа развития экономики. На тот момент исследования указывали на рост инфляции, повышение цен и процентных ставок, рассказал он.

По мнению Хабека, если немецкие власти не изменят подход, то в «высококонкурентном мире Германия больше не будет играть ту роль, которую до сих пор играла страна». Германия уже сейчас «слишком далеко откатилась назад», резюмировал вице-канцлер.

В конце прошлого года агентство Bloomberg написало, что экономика ФРГ находится в стагнации и приближается к точке невозврата. Как написали журналисты, падение ВВП Германии связано с энергетическим кризисом — большую часть дефицита будет трудно компенсировать после потери российских энергоресурсов.

До этого Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнанной в угол из-за отсутствия российского газа. По его словам, Германия является экспортной страной и нуждается в открытых рынках.