В Германии рассказали о «загнанной в угол» бизнес-модели

Вице-канцлер ФРГ Хабек оценил состояния немецкой экономики без российского газа

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнанной в угол. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

Министр экономики Германии от партии «Зеленые» оценил состояния немецкой бизнес-модели в отсутствие российского газа. «Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол», — заметил Хабек. По его словам, Германия является экспортной страной и нуждается в открытых рынках, но США и Китай закрывают свои рынки.

Вице-канцлер ФРГ отметил тот факт, что Китай «всюду проталкивает свои электромобили», назвав его одной из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Роберт Хабек подчеркнул, что наблюдает негативное влияние от того, что Германия годами не инвестировала в инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников.

В разговоре с Bild Хабек в том числе призвал обложить сверхбогатых людей дополнительными налогами и направить деньги на образование. «Если бы вы обложили налогом небольшую часть активов миллиардеров, то у вас было бы около пяти-шести миллиардов евро», — заметил вице-канцлер Германии.

Ранее Минфин ФРГ оценил замороженные российские активы в рамках санкционного режима Евросоюза. Объем заблокированных средств составил примерно 3,5 миллиарда евро.