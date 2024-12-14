Объем замороженных активов России в Германии оценили

Объем замороженных активов РФ в Германии составил около €3,5 млрд

Власти Германии заморозили российские активы в рамках санкционного режима Евросоюза на сумму примерно 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минфина ФРГ.

Уточняется, что к ним «относятся замороженные средства и экономические ресурсы включенных в список лиц или организаций». Кроме того, замороженными считаются «иностранные активы Центробанка России».

Ранее кабмин Украины одобрил привлечение гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере до 15 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов.