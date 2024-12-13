Украина захотела получить миллиарды долларов за счет замороженных активов России

Кабмин Украины одобрил привлечение гранта на $15 млрд от МБРР за счет активов РФ

Кабмин Украины одобрил привлечение гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере до 15 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства республики в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о гранте в соответствии с ранее согласованной странами «Большой семерки» (G7) инициативой предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Мельничук напомнил, что МБРР является исполнительным учреждением Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины. Кредитная помощь от западных стран будет переводиться в этот фонд.

Денежные средства от МБРР местные власти намерены привлечь в рамках финансирования проекта «поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого госуправления на Украине», добавил Мельничук. За счет этой помощи правительство республики намерено укрепить бюджет, оборонные расходы которого в настоящее время продолжают расти на фоне «вооруженной агрессии» России, резюмировал представитель правительства в Верховной Раде.

Ранее Минфин США объявил о выделении Украине кредита на 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов. Глава американского ведомства Джанет Йеллен заявила, что эта мера «обеспечит Украине критически важную поддержку». До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Евросоюза предоставить республике 30 миллиардов долларов из замороженных активов РФ на закупку систем противовоздушной обороны Patriot. В настоящее время, подчеркнул он, страна остро нуждается в 10-12 подобных комплексах.