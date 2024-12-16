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06:04, 16 декабря 2024Экономика

Германию предупредили о приближающейся к точке невозврата экономике

Bloomberg: экономика ФРГ стагнирует и приближается к точке невозврата
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Martin Meissner / Reuters

Экономика ФРГ находится в стагнации и приближается к точке невозврата. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство поясняет, что падение ВВП Германии связано с энергетическим кризисом — большую часть дефицита будет трудно компенсировать после потери российских энергоресурсов. Еще одной причиной аналитики назвали снизившуюся способность немецких автогигантов Volkswagen и Mercedes-Benz конкурировать с китайским автопромом. В результате экономического спада каждое немецкое домохозяйство теряет примерно 2,5 тысячи евро в год

Основатель и генеральный директор Future Today Institute Эми Уэбб предупредила, что немецкая экономика не обвалится одномоментно, однако такое развитие событий гораздо более критично. «Это очень медленный спад. Не компании, не города, а всей страны, утягивающей Европу за собой», — сказала она.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнанной в угол из-за отсутствия российского газа. По его словам, Германия является экспортной страной и нуждается в открытых рынках, но США и Китай закрывают свои рынки. Политик отметил тот факт, что Китай «всюду проталкивает свои электромобили», назвав его одной из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Хабек подчеркнул, что наблюдает негативное влияние от того, что Германия годами не инвестировала в инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников.

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