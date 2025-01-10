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18:07, 10 января 2025Экономика

Стоимость нефти превысила 80 долларов впервые с 8 октября

Цена нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE достигла 80,1 доллара за баррель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

В ходе торгов в пятницу, 10 января, стоимость фьючерсных контрактов на мартовские поставки эталонной североморской марки нефти Brent в моменте превысила отметку в 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В последний раз эту отметку стоимость Brent преодолевала 8 октября 2024 года. Таким образом, в ходе торгов сырьевые котировки достигли трехмесячного максимума.

Ранее цены на Brent пробили отметку в 78 долларов за баррель впервые с 14 октября. Ближе к вечеру динамика удорожания сырья ускорилась. К 17:55 по московскому времени стоимость фьючерсных контрактов достигла 80,1 доллара и продемонстрировала прирост в 4,13 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. При этом на пике котировки сделок на мартовские поставки находились на отметке в 80,73 доллара.

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9 января 2024

Аналитики американского банка JPMorgan связывают заметное подорожание Brent с опасениями участников рынка по поводу резкого ужесточения санкций властей США в отношении российской сырья. Об этих планах администрации уходящего президента Соединенных Штатов стало известно в начале января.

Речь может идти не только об ограничениях против танкеров теневого флота, перевозящих сырье по цене выше 60 долларов за баррель, но также о рестрикциях против торговых компаний, страховых фирм и сети посредников, которые участвуют в обходе введенных странами «Большой семерки» санкций. По мнению аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, новые меры могут ударить по мировой экономике и запустить цепную реакцию падения сырьевого экспорта.

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