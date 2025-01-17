Китайским нефтеперерабатывающим заводам предсказали банкротства

Reuters: До 10 % нефтеперерабатывающих мощностей Китая закроются через 10 лет

В ближайшие десять лет до десяти процентов нефтеперерабатывающих мощностей Китая обанкротятся и будут закрыты. О таком прогнозе говорится а аналитическом материале Reuters.

Поводом для снижения мощностей станет более быстрое, чем ожидалось ранее, достижение пика спроса на топливо в стране, а также ужесточение санкций со стороны США и закрытие доступа к дешевой нефти из Ирана и России.

В первую очередь речь идет о старых и неэффективных независимых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые остаются на рынке с помощью получения «серой» нефти и не боятся внешнеполитического давления. Власти Китая давно имеют возможность закрыть их, но тогда работы лишатся десятки тысяч человек.

В 2024 году импорт нефти в Китай упал на 1,9 процента — первое за два десятилетия падение без учета периода COVID-19. По оценкам Wood Mackenzie, в 2024 году китайские НПЗ работали только на 75,5 процента совокупной мощности.

Однако если речь идет о «самоварах» — так называют мелкие НПЗ, — то их загрузка составляла всего 54 процента. Пекин постепенно меняет требования к ним, в том числе преследует за неуплату налогов и лишает квот на сырую нефть.

Эксперты ожидают, что заводы, имеющие земельные участки для расширения, инфраструктуру в виде трубопроводов и интеграцию с химическим производством, смогут продержаться дольше, но остальным будет сложно сохранить рентабельность.

Ранее сообщалось, что на фоне последних санкций США в отношении российской нефтяной отрасли Китай начал искать новые объемы сырья с поставками в феврале. Крупные корпорации обращаются к поставщикам с Ближнего Востока, из Африки, Северной и Южной Америки, чтобы просчитать, кто из них сможет заменить значительные выпадающие российские объемы.