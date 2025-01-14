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14:50, 14 января 2025Экономика

Китай приготовился к перебоям с поставками нефти из России

Bloomberg: Китай начал срочно искать замену российской нефти после санкций США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая начали в срочном порядке искать новых поставщиков нефти после того, как США объявили о самих масштабных санкциях против российской нефтяной отрасли. Об этом со ссылкой на трейдеров сообщает Bloomberg.

К перебоям поставок, в частности, готовятся Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong. Они рассылают запросы на Ближний Восток, в Африку, Северную и Южную Америку, чтобы понять, кто сможет быстро удовлетворить спрос и заменить российскую нефть.

Самым частым сроком начала поставок фигурирует февраль. Льготный период, предусмотренный санкциями США, истекает 12 марта. К тому моменту необходимо завершить исполнение контрактов, заключенных до 10 января.

Как говорится в материале, крупнейшие производители нефтепродуктов проявляют активность из-за опасений снижения выпуска небольших НПЗ, которые являются основными покупателями сырья из России и Ирана. Если этим предприятиям не удастся решить проблемы, то лидерам рынка придется срочно нарастить производство для обеспечения энергетической безопасности.

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