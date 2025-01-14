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13:52, 14 января 2025Экономика

Десятки танкеров с российской нефтью встали на якорь из-за санкций США

Reuters: Из-за санкций США 65 танкеров с российской нефтью встали на якорь
Вячеслав Агапов

Фото: Pete Aarre-Ahtio / Ilta-Sanomat / Reuters

Десятки танкеров с российской нефтью по всему миру были вынуждены встать на якорь из-за санкций, о которых объявил Минфин США 10 января. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов MarineTraffic и LSEG сообщает Reuters.

Как отмечают источники, под ограничения попали порядка 10 процентов судов танкерного флота и 65 судов остановили свое движение. Пять из них встали около китайских портов, семь — у Сингапура. Прочие танкеры встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Известно, что 25 судов, ранее попавших под ограничения, уже заметили у иранских портов и неподалеку от Суэцкого канала.

«Увеличение спроса на экспорт в Индию и Китай не из России увеличит спрос на не находящиеся под санкциями танкеры», — заявили в аналитической компании Kpler.

Некоторые порты уже приняли меры до введения последних ограничений, что привело к дополнительным трудностям. Китайская Shandong Port Group запретила танкерам, находящимся под санкциями США, заходить в свои порты.

«Эффект от этих санкций должен положительно сказаться на рынке танкеров, поскольку предложение судов в целом сокращается, но реальная потенциальная выгода появится, когда другие экспортеры восполнят утраченные объемы», — пояснил аналитик Jefferies Омар Нокта.

Трейдеры и аналитики считают, что новые санкции США против российской нефтяной отрасли существенно скажутся на способности Китая и Индии покупать данное топливо у России. В Kpler добавили, что нефтеперерабатывающим заводам указанных стран нужно как можно быстрее увеличить закупку нефти на Ближнем Востоке, в Африке и США из-за снижения числа судов, которые могли бы доставлять российскую нефть.

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