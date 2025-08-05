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09:49, 5 августа 2025Мир

В Индии призвали дать отпор нападкам Трампа из-за российской нефти

Депутат Тевари: Индии нужно дать отпор нападкам Трампа из-за нефти
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Индии нужно открыто выступить против нападок со стороны президента США Дональда Трампа, который стремится надавить на страну, пытаясь ограничить покупку нефти из России. С таким призывом выступил депутат оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Маниш Тевари, его слова приводит агентство ANI.

«Пренебрежительные заявления Трампа оскорбляют достоинство и самоуважение 1,4 миллиарда индийцев. Я надеюсь, что правительство нашей страны проявит решимость и мужество и даст отпор этому джентльмену», — отметил политик.

Тевари добавил, что пришло время для Индии открыто выступить против «постоянных издевательств и запугиваний» со стороны новой американской администрации.

Ранее Трамп пригрозил, что скоро серьезно повысит пошлины, которые взимаются с индийских товаров, поставляемых на американский рынок. Это будет ответом на большие закупки Индией российской нефти.

Отвечая на заявления американского лидера, официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал указал на то, что нападки Вашингтона на Нью-Дели являются необоснованными. Он отметил, что Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

ЖЗЛ
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