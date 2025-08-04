Позицию премьера Индии в ситуации вокруг поставок российской нефти назвали дерзкой

Bloomberg: В Индии дали понять, что продолжат закупки российской нефти

Премьер-министр Индии Нарендра Моди занял «дерзкую позицию» в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа из-за закупок страной российской нефти, а также в связи с планами ввести пошлины. Об этом пишет Bloomberg.

Дерзким американские журналисты сочли призыв Моди к гражданам покупать местные товары и указание на важность защиты экономических интересов Индии в условиях неопределенности мировой экономической ситуации.

По данным издания, кабмин не указывал индийским нефтеперерабатывающим компаниям прекратить закупки российской нефти, и власти дали понять, что их продолжат на основании коммерческих факторов.

На фоне этого из Белого дома звучат заявления о том, что индийские НПЗ, покупая нефть из РФ, финансируют продолжение конфликта на Украине. СМИ при этом отмечают, что Бразилия и Индия игнорируют Трампа, продолжая покупать российское сырье. Сообщалось и о похожем ответе Китая на претензии со стороны администрации Соединенных Штатов.