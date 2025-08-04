Бразилию и Индию уличили в игнорировании угроз Трампа

Global Times: Бразилия и Индия закупают нефть у РФ, несмотря на угрозы Трампа

Бразилия и Индия игнорируют президента США Дональда Трампа, продолжая закупать нефть у России вопреки его угрозам. Об этом сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов.

«Учитывая, что российская нефть дешевле, а индийские потребители получают выгоду от такого импорта, Индия продолжит импортировать нефть из России», — указано в материале. Отмечается, что угрозы Трампа не оказывают влияния и на Бразилию.

По словам научного сотрудника Академии общественных наук Китая Люй Сяна, введенные главой Белого дома пошлины уже негативно сказались на экономиках многих стран, однако вместо того, чтобы «обреченно ждать» негативных последствий, лучше занять твердую позицию, как это делают Бразилия и Индия.

Ранее бразильский президент Лула да Силва резко высказался в адрес США. «Сегодня Бразилия не так зависима от США, как раньше. У нас гораздо больше возможностей. Я не откажусь от своей веры в необходимость создания альтернативной валюты», — сказал он.