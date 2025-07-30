Глава Минфина США рассказал об ответе Китая по поводу российской нефти

Reuters: КНР не станет отказываться от закупок российской нефти из--за угроз США

Министр финансов США Скотт Бессент рассказал журналистам, что в ходе переговоров предупредил китайских чиновников о высоких пошлинах, которыми после истечения нового срока выдвинутого Дональдом Трампом ультиматума могут начать облагаться их дальнейшие закупки российской нефти. Как пишет Reuters со слов Бессента, ему ответили, что Китай является суверенным государством и закупки нефти будут основываться на принимаемых в стране решениях.

«Мы не хотим ущемлять их суверенитет, поэтому они готовы платить пошлину в 100 процентов», — процитировало агентство главу американского Минфина, напомнив, что КНР является крупнейшим покупателем нефти из России.

Завершая двухдневные торговые переговоры между делегациями США и Китая в Стокгольме, Бессент также сообщил о выраженном им недовольстве продолжающимися закупками Китаем иранской нефти и предупреждении озвученном в беседе с вице-премьером Хэ Лифэном, что продолжение поставок товаров двойного назначения в Россию «нанесет ущерб его усилиям по укреплению торговых связей с Европой».