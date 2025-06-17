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16:19, 17 июня 2025Экономика

Си Цзиньпин призвал человечество не жить по «закону джунглей»

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в торговой войне победителей не будет
Дмитрий Воронин

Фото: Kirill Kudryavtsev / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество действовать по принципам равноправия и строить жизнь, ориентируясь на создание сообщества единой судьбы, а не господства «закона джунглей». Заявления политика на саммите «Центральная Азия — Китай» приводит «Интерфакс».

«В тарифной и торговой войне не будет победителей. Односторонность, протекционизм и гегемони‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​зм нанесут ущерб и другим, и себе», — подчеркнул глава Китая.

Говоря о переживаемой человечеством эпохе, он отметил, что в мире сейчас наступил период глобальных потрясений и преобразований, происходящих на фоне беспрецедентных за последние столетия перемен в международной обстановке. «Нам нужен единый мир, а не расколотый», — резюмировал Си Цзиньпин.

Ранее американский президент США Дональд Трамп заявил, что тарифная сделка с Китаем, которую обсуждали в Лондоне делегации двух стран, завершена и теперь ее предстоит утвердить главам государств. Пошлины на товары друг друга, которые с 145 и 125 процентов соответственно США и КНР временно опустили в середине мая, как ожидается, составят в итоге 55 и 10 процентов.

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