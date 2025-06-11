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15:42, 11 июня 2025Экономика

Трамп отреагировал на согласованный делегациями США и Китая план торгового соглашения

Трамп: Сделка США и Китая ожидает утверждения с участием Си Цзиньпина и меня
Дмитрий Воронин

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп отреагировал на согласование представителями США и Китая в ходе переговоров в Лондоне предварительного плана соглашения по торговле в рамках реализации сделки, заключенной в прошлом месяце в Швейцарии. По словам президента Соединенных Штатов, документ теперь должны утвердить главы двух государств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня», — написал Трамп в соцсети, уточнив, что Пекин обязался поставлять Вашингтону редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом», а американская сторона выполнит договоренности, в том числе, допустив китайских студентов в американские колледжи и университеты.

Ранее глава Минторга США Говард Лютник также сообщил, что страна в рамках решений, согласованных делегациями по итогам двухдневных переговоров, ослабит меры экспортного контроля.

К временным договоренностям о взаимном снижении тарифов на 90 дней страны, стремясь избежать разрыва экономических отношений, пришли 12 мая. Со 145 и 125 процентов соответственно США и КНР опустили пошлины на товары друг друга до 30 и 10 процентов, однако уже в конце месяца Трамп заявил в соцсети, что Китай «полностью нарушил» соглашение. После этого американский президент провел телефонные переговоры со своим китайским коллегой, завершение которых он охарактеризовал как «очень позитивное». Сегодняшнее свое сообщение Трамп также подытожил словами об «отличных отношениях».

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