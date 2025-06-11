США и Китай согласовали условия торгового перемирия

Bloomberg: США и Китай согласовали предварительный план соглашения по торговле

В ходе переговоров в Лондоне представители США и Китая согласовали предварительный план соглашения по торговле в рамках реализации сделки, заключенной в прошлом месяце в Женеве. Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь условия торгового перемирия должны оценить лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин. В прошлый раз стороны договорились о взаимном снижении пошлин, но вскоре обвинили друг друга в нарушениях, а министр финансов США Скотт Бессент признавал, что переговоры зашли в тупик.

На этот раз министр торговли США Говард Лютник рассказал, что Пекин обязался ускорить поставки редкоземельных металлов, а Вашингтон ослабит меры экспортного контроля. Таким образом, речь идет о прогрессе по двум наиболее сложным вопросам в двухсторонней торговле крупнейших экономик мира.

Переговоры продолжались два дня, новых встреч пока не запланировано. Теперь у сторон остается 60 дней для достижения дальнейшего прогресса и выработки документа для подписания.

Китайский представитель Ли Чэнган подтвердил, что стороны провели «профессиональный, рациональный, глубокий и откровенный» обмен мнениями. По его мнению, достигнутый прогресс позволит укрепить доверие и поспособствует устойчивому и здоровому развитию экономических и торговых связей между странами.

Инициатором встречи в Лондоне стала администрация Трампа. Президент США отправил делегацию в Лондон после того, как добился телефонного разговорам с Си Цзиньпином.

Ранее СМИ выяснили, что Трамп допустил отказ от запрета на продажу КНР широкого спектра технологий и других товаров в рамках переговоров, в том числе речь идет о микропроцессорах.