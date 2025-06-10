Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:03, 10 июня 2025Экономика

США пообещали ослабить ограничения на продажу чипов Китаю

FT: США ослабят ограничения на продажу чипов КНР за редкоземельные металлы
Вячеслав Агапов

Фото: humphery / Shutterstock / Fotodom

Президент США Дональд Трамп пообещал ослабить ограничения на продажу чипов Китаю. Об этом со ссылкой на директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта сообщает Financial Times (FT).

Снять часть запретов на поставку высоких технологий американский лидер готов в обмен на редкоземельные металлы, которые добывают в КНР. Хассетт выразил надежду, что американские и китайские переговорщики достигнут соглашения, в результате которого Китай ускорит экспорт сырья.

Соглашение с Пекином означало бы значительный отход от политики администрации Джо Байдена, которая ввела жесткий экспортный контроль, призванный затруднить Китаю получение передовых американских чиповых технологий, которые могли бы помочь его вооруженным силам. Хассетт не уточнил, какие именно меры экспортного контроля будут ослаблены, но предположил, что администрация не будет менять ограничения, запрещающие американскому производителю чипов Nvidia продавать свою продукцию китайским фирмам.

Материалы по теме:
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025
«Худший год за последние 50 лет» Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
«Худший год за последние 50 лет»Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
27 декабря 2024

США и Китай начали встречу по урегулированию торговых споров в Лондоне 9 июня. От США на переговоры отправились министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

Власти Китая усилили контроль за вывозом из страны ряда редкоземельных металлов на фоне эскалации торговой войны с США. Пекин рассчитывает, что подобная мера повысит его шансы в торгово-экономическом противостоянии с Вашингтоном, начало которому положил Трамп. В конце мая глава Белого дома обвинил Китай в «полном нарушении» временного торгового соглашения и пригрозил Пекину скорым возвращением повышенных пошлин.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на обвинения МИД Азербайджана в адрес Мединского

    Сорвана подготовка теракта в аэропорту Абхазии

    Решение спора между Россией и Японией предложили доверить марсианам

    Суд изберет меру пресечения мэру Красноярска по делу о взятках на 180 миллионов рублей

    Пара занялась сексом в воде на российском курорте на глазах у детей и попала на видео

    Российский политик попал под уголовное дело после дебатов

    Украину обвинили в саботаже переговоров

    В МИД анонсировали третий раунд переговоров с США

    В России рассказали об исламизации молока

    Самая красивая девушка России рассказала о первой сессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости