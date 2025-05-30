Трамп обвинил Китай в «полном нарушении» временного торгового соглашения

Трамп заявил, что Китай полностью нарушил торговое соглашение с США

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети, что Китай «полностью нарушил» торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения трехзначных американских пошлин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы США, апрельские ограничения якобы привели к массовому закрытию фабрик и «гражданским беспорядкам» в КНР, но после заключения сделки «все быстро стабилизировалось», а «Китай вернулся к работе». В чем состоят последовавшие за этим и вызвавшие его гнев шаги Пекина, Трамп не уточнил. Он лишь посетовал, что к таким результатам приводят попытки быть «мистером "хороший парень"».

К временным договоренностям о взаимном снижении тарифов на 90 дней стороны пришли 12 мая. Со 145 и 125 процентов соответственно США и Китай опустили пошлины на товары друг друга до 30 и 10 процентов.

Как объяснял тогда глава американского Минфина Скотт Бессент, ни Вашингтон, ни Пекин не заинтересованы в разрыве экономических отношений, в связи с чем стороны стремятся сохранить и сбалансировать двустороннюю торговлю. Он объявил о создании «механизма, позволяющего избежать повторения досадной эскалации».