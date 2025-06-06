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21:59, 6 июня 2025Мир

США и Китай проведут встречу по урегулированию торговых споров

Трамп: США и Китай 9 июня проведут встречу по урегулированию торговых споров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Martial Trezzini / Reuters

США и Китай 9 июня в Лондоне проведут встречу по урегулированию торговых споров. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Уточняется, что от США на встречу поедут министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

«Встреча должна пройти очень хорошо», — подчеркнул американский лидер.

5 июня Дональд Трамп провел телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином.

До этого издание Politico сообщило, что Китай якобы не стремится организовать телефонный разговор и тем более встречу Си Цзиньпина с Трампом из-за поведения американского лидера во время встреч с президентами Украины и ЮАР Владимиром Зеленским и Сирилом Рамафосой.

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