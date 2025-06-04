«КНР считает Трампа непредсказуемым». Нежелание Си Цзиньпина беседовать с президентом США связали со ссорой с Зеленским

Си Цзиньпин не хочет лично разговаривать с Трампом после сцены с Зеленским в США

Китай не стремится организовать телефонный разговор и тем более встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

По данным Politico, это связано в том числе со ссорой Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале в Белом доме. Издание утверждает, что китайское правительство «было потрясено» тем скандалом в Овальном кабинете, а также недавним общением американского лидера с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, что заставило его с осторожностью относиться к дипломатии на уровне лидеров.

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«КНР считает Трампа непредсказуемым, что создает репутационные риски для Си. Для дипломатов Китая нетипично подвергать лидера риску потенциально неловкой или непредсказуемой встречи», — указал Раш Доши, бывший замдиректора Совета национальной безопасности по Китаю и Тайваню в администрации Джо Байдена.

Трамп «одержим» идеей разговора с Си Цзиньпином

При этом сам Трамп стремится наконец-то поговорить с китайским лидером. По данным Politico, он считает, что телефонный разговор с Си Цзиньпином поможет перезагрузить омраченные торговые переговоры.

«Трамп одержим идеей телефонного разговора с Си», — заявил источник, знакомый с торговыми переговорами. Глава Белого дома якобы убежден, что может лично урегулировать разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Однако другие политики не считают, что разговор станет тем прорывом, на который надеется Трамп, и что тому вообще «удастся дозвониться» до Си. «У Пекина острый нюх на слабости, и при всей своей браваде Трамп демонстрирует рвение — даже отчаяние — заключить прямую сделку с Си. Это только укрепляет решимость Пекина», — считает Дэниел Рассел, экс-помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии.

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Одновременно с этим телефонный разговор между двумя лидерами может иметь неприятные последствия и для Трампа — в нем увидели риск подорвать долгосрочные торговые переговоры с Китаем и лишиться возможности заключить более крупную сделку.

Однако другой анонимный бывший чиновник администрации Трампа не считает, что есть сложности в организации разговора Трампа и Си. «С точки зрения США, в чем минус звонка? Вы просите об этом. Если они [Китай] этого не делают, это как "ну, вы знаете, мы пытаемся, а они даже не пытаются". А если они это сделают, может быть, мы получим какой-то прогресс», — посчитал он.

Трамп называл Си другом

30 мая CNN сообщал, что Белый дом и Пекин договариваются о проведении следующих телефонных переговоров президента США и председателя КНР.

Сегодня же Трамп высказался, что ему нравится Си Цзиньпин.

Всегда нравился и будет нравиться, но он очень жесткий, и с ним чрезвычайно трудно договориться!!! Дональд Трамп президент США

Ранее он также называл главу КНР другом, при этом это происходило на фоне обострения торговых отношений. Трамп также добавил, что уважает китайского лидера, однако Пекин «плохо обошелся» с США.