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09:01, 22 мая 2025Мир

Трампа раскритиковали за слова о геноциде белого населения в ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамафоса раскритиковал Трампа за слова о геноциде белых
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Сирил Рамафоса (слева) и Дональд Трамп (справа)

Сирил Рамафоса (слева) и Дональд Трамп (справа). Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме сделал необоснованные заявления о том, что белые южноафриканцы стали жертвами геноцида. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«У нас много людей, которые чувствуют, что их преследуют, и они приезжают в Соединенные Штаты. Это белые фермеры, и они бегут из Южной Африки, и это очень печально видеть. Но я надеюсь, что мы сможем получить объяснение этому, потому что я знаю, что вы этого не хотите», — сказал Трамп и показал Рамафосе видео, на котором оппозиционный политик Джулиус Малема призывает к насилию против белых.

Президент ЮАР раскритиковал слова американского коллеги. «То, что вы видели в речах, которые произносились, — это не политика правительства. У нас в Южной Африке многопартийная демократия, которая позволяет людям выражать себя. Политика нашего правительства полностью, полностью противоречит тому, что он говорил», — ответил Рамафоса.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не примут участие в предстоящем саммите G20 («Большой двадцатки») в Южно-Африканской Республике ни на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, ни на уровне глав государств и правительств. Он подчеркнул, что данное решение отражает как противоречия между Вашингтоном и Преторией, так и несогласие американской стороны с подходом ЮАР к формированию повестки дня «Большой двадцатки».

До этого Дональд Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белых фермеров. Он допустил, что Вашингтон не поедет на саммит «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге из-за этого.

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