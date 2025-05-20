Рубио объяснил отказ США участвовать в предстоящем саммите G20 в ЮАР

Рубио: Отказ участвовать в саммите G20 отражает противоречия между США и ЮАР

Соединенные Штаты не примут участие в предстоящем саммите G20 («Большой двадцатки») в Южно-Африканской Республике (ЮАР) ни на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, ни на уровне глав государств и правительств. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Он подчеркнул, что данное решение отражает как противоречия между Вашингтоном и Преторией, так и несогласие американской стороны с подходом ЮАР к формированию повестки дня «Большой двадцатки». В частности, пояснил глава американского Госдепа, предложенная ЮАР повестка «не отражает приоритеты нынешней администрации» США.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа писала, что Соединенные Штаты приостановили подготовку к саммиту G20, который пройдет в ноябре в ЮАР.

До этого Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белых фермеров. «Как можно ожидать, что мы поедем в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главным вопросом является конфискация земли и геноцид?» — написал он.