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05:12, 12 апреля 2025Мир

Трамп обвинил одну страну в геноциде белого населения

Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белых фермеров и их семей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Южно-Африканской республики (ЮАР) в геноциде белых фермеров, в связи с чем Вашингтон может не поехать на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Как можно ожидать, что мы поедем в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главным вопросом является конфискация земли и геноцид? Это то, где мы хотим быть на G20? Я так не думаю!», — написал глава государства.

Он подчеркнул, что власти ЮАР убивают белых фермеров и их семьи, а СМИ отказываются об этом говорить. Трамп добавил, что именно поэтому США приостановили взносы в африканскую страну.

Ранее американский миллиардер Илон Маск объяснил расизмом недопуск Starlink в ЮАР. «Starlink не может получить лицензию на работу в ЮАР просто потому, что я не черный. Разве это справедливо?» — задался он вопросом.

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