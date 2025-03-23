Маск назвал расизмом недопуск Starlink в ЮАР

Маск заявил, что Starlink не пускают на рынок ЮАР из-за расизма

ЮАР не дает лицензию на работу интернета Starlink в стране из-за расисткой политики. Такую причину назвал бизнесмен, уроженец ЮАР Илон Маск на своей странице в X.

«Starlink не может получить лицензию на работу в ЮАР просто потому, что я не черный. Разве это справедливо?» — задался миллиардер вопросом.

Маск, помимо прочего, заявил, что в ЮАР есть «крупная политическая партия, которая активно продвигает идею геноцида белых», власти приняли «закон, легализующий изъятие собственности у белых без какой-либо компенсации».

Ранее отец Илона Маска рассказал о его дружбе с чернокожими слугами в ЮАР. «Мы жили в стране (ЮАР — прим. «Ленты.ру»), где уважали законы, где практически не было преступности. У нас было несколько чернокожих слуг, которые были их друзьями», — сказал он в ответ на вопроса о враждебном отношении его сына к политике инклюзивности. Отец Маска добавил, что в детстве его сын «не увлекался политической ерундой».

До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса ответил американскому миллиардеру на его обвинения руководства страны в геноциде белых. Он заявил, что правительство страны не конфисковывало никаких земель.