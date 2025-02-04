Президент ЮАР ответил Маску на обвинения в геноциде белых

Президент ЮАР Рамафоса ответил Маску на обвинения в геноциде белого населения

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса ответил американскому предпринимателю Илону Маску на его обвинения руководства страны в геноциде белых. Свой ответ глава ЮАР выложил на странице в социальной сети Х.

«Правительство ЮАР не конфисковывало никаких земель. Недавно принятый Закон об экспроприации — это не инструмент конфискации, а предусмотренный Конституцией юридический процесс, который обеспечивает доступ общественности к земле на равноправной основе в соответствии с положениями Конституции», — сказал глава государства.

Уроженец ЮАР Маск обвинил власти страны в геноциде белых после принятия закона об экспроприации земель. По мнению бизнесмена, этот закон является «открыто расистским».

Ранее работу Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности государственного управления в администрации президента США Дональда Трампа назвали настоящим кошмаром.