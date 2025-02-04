Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 4 февраля 2025Мир

Работу Маска в администрации Трампа назвали кошмаром

Politico: Работа Маска в администрации Трампа стала настоящим кошмаром
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Работу американского предпринимателя Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа назвали настоящим кошмаром. Об этом сообщает Politico.

Эксперты по правовым вопросам и безопасности особенно обеспокоены решением Маска закрыть Агентство по международному развитию и взять под контроль центральную платежную базу данных Министерства финансов. «Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар», — прокомментировал ситуацию представитель Electronic Privacy Information Center Алан Батлер.

Уточняется, что возглавляемые Маском усилия по получению доступа к огромной платежной базе данных Министерства финансов привели к иску со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих. По словам бывшего директора по вопросам конфиденциальности Министерства внутренней безопасности Мэри Эллен Каллахан, доступ DOGE является «утечкой данных экспоненциальных масштабов».

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Маск самоотверженно служит в администрации США. Она отметила, что он работает в статусе особого служащего правительства и соблюдает федеральные законы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сделали вид, что не поняли». Российский посол рассказал о реакции Польши на появление «Орешника»

      Китай начал расследование в отношении Google

      В российском регионе тренер развратил шестиклассника

      Яна Поплавская заявила об «отмене» Алексея Кортнева

      В России спрогнозировали возможный ход переговоров Москвы и Вашингтона по Украине

      В МИД рассказали о зондировании США возможной сделки по Украине

      Популярный российский блогер впервые станет отцом

      Работа «стальной бригады» Росгвардии по уничтожению живой силы ВСУ попала на видео

      Премьер Британии пообещал оказать наибольшую военную поддержку Украине

      17-летнего россиянина с инвалидностью нашли с переломами под окнами дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше