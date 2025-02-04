Работу Маска в администрации Трампа назвали кошмаром

Politico: Работа Маска в администрации Трампа стала настоящим кошмаром

Работу американского предпринимателя Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа назвали настоящим кошмаром. Об этом сообщает Politico.

Эксперты по правовым вопросам и безопасности особенно обеспокоены решением Маска закрыть Агентство по международному развитию и взять под контроль центральную платежную базу данных Министерства финансов. «Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар», — прокомментировал ситуацию представитель Electronic Privacy Information Center Алан Батлер.

Уточняется, что возглавляемые Маском усилия по получению доступа к огромной платежной базе данных Министерства финансов привели к иску со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих. По словам бывшего директора по вопросам конфиденциальности Министерства внутренней безопасности Мэри Эллен Каллахан, доступ DOGE является «утечкой данных экспоненциальных масштабов».

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Маск самоотверженно служит в администрации США. Она отметила, что он работает в статусе особого служащего правительства и соблюдает федеральные законы.