Летевший через Россию пассажирский самолет резко изменил курс

Пилот самолета Emirates сообщил о чрезвычайной ситуации на борту в небе над Россией

Пассажирский самолет авиакомпании Emirates, летевший через Россию в США, резко изменил курс из-за чрезвычайной ситуации на борту. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 29 июля на рейсе из Дубая, ОАЭ, в Сан-Франциско. Когда пилот самолета доложил о больном пассажире на борту, воздушное судно находилось в небе над Российской Федерацией.

Двухэтажный Airbus A380 направили не в ближайший российский аэропорт, а в лондонский Хитроу, Великобритания, так как там базируется Emirates. Через 12 часов от начала вылета борт приземлился в европейской авиагавани, а рейс перенесли на 30 июля. Всех пассажиров поселили на время задержки в отеле.

Ранее пассажиры Emirates 24 часа провели на рейсе из ОАЭ в Китай. Инцидент произошел 22 июля.