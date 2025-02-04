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05:31, 4 февраля 2025Мир

Белый дом оценил деятельность Маска в американской администрации

Белый дом: Маск самоотверженно служит в администрации США и соблюдает закон
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск самоотверженно служит в администрации США и соблюдает закон, такую оценку его деятельности дала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

Она прокомментировала критику миллиардера в связи с ситуацией вокруг Агентства США по международному развитию (USAID). Его действия вызвали недовольство некоторых политических кругов, в первую очередь среди демократов.

«Илон Маск самоотверженно служит администрации президента [США Дональда] Трампа», — подчеркнула Левитт. Она отметила, что бизнесмен работает в статусе особого служащего правительства и соблюдает федеральные законы.

Ранее администрация Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. Кроме того, американский миллиардер Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биооружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также назвал агентство преступной организацией.

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