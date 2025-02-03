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13:41, 3 февраля 2025Мир

Трамп закрыл финансирующее Украину агентство

Fox News: Администрация Трампа закрыла Агентство по международному развитию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Администрация американского лидера Дональда Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию (USAID) в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. Об этом сообщает в ходе прямой трансляции телеканал Fox News.

«Здание ведомства закрыто, и на данный момент времени там не проводится каких-либо работ. Кроме того, с него снята табличка с названием агентства», — отмечает телеканал.

Ранее Трамп оскорбил сотрудников USAID, назвав их «помешанными радикалами». Таким образом он ответил на вопрос журналистов на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона, когда его спросили о решении провести аудит агентства.

26 января стало известно, что украинский офис USAID получил приказ остановить все свои проекты и расходы на них после распоряжения Госдепартамента США о прекращении помощи другим странам. Письма о необходимости на время прекратить работу получили украинские организации, работающие на средства агентства.

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