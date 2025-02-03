Трамп оскорбил чиновников из USAID

Трамп: USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона об аудите, проводимом в американском Агентстве по международному развитию (USAID), оскорбил руководящих им чиновников. Он назвал их помешанными, передает ТАСС.

«USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение», — резюмировал американский лидер.

Ранее американский миллиардер Илон Маск раскрыл неприятные подробности о деятельности USAID. По его словам, агентство финансировало исследования в области биооружия, в частности, COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также высказал мнение, что USAID является «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». В тот же день аккаунт агентства с почти миллионом подписчиков был удален из соцсети Х.