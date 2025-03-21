Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:10, 21 марта 2025Мир

Отец Илона Маска рассказал о его дружбе с «чернокожими слугами»

Отец Илона Маска рассказал о его дружбе с чернокожими слугами в ЮАР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск не является расистом, поскольку в детстве он дружил с «чернокожими слугами». Об этом рассказал его отец Эррол Маск, передает The Washington Post (WP).

«Мы жили в стране (ЮАРприм. «Ленты.ру»), где уважали законы, где практически не было преступности. У нас было несколько чернокожих слуг, которые были их друзьями», — сказал он в ответ на вопроса о враждебном отношении его сына к политике инклюзивности.

Отец Маска подчеркнул, что в детстве его сын «не увлекался политической ерундой». При этом он однажды посетил концерт, посвященный борьбе против апартеида в ЮАР.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса ответил Маску на его обвинения руководства страны в геноциде белых. «Правительство ЮАР не конфисковывало никаких земель. Недавно принятый Закон об экспроприации — это не инструмент конфискации», — сказал глава государства.

    Обсудить
    Последние новости

    Умер один из самых известных шпионов XX века

    Несколько беспилотников уничтожили в российском регионе

    Сербские баскетбольные фанаты поприветствовали футболистов ЦСКА

    На Украине сообщили о тяжелой ситуации для ВСУ в ДНР

    Бурунов назвал поразивший его город России

    Жители Курской области рассказали о желавших выколоть им глаза украинцах

    Отец Илона Маска рассказал о его дружбе с «чернокожими слугами»

    В Киеве раздались взрывы

    Редкое явление заметили в небе над Москвой

    Лавров раскрыл особенность переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше