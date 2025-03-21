Отец Илона Маска рассказал о его дружбе с чернокожими слугами в ЮАР

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск не является расистом, поскольку в детстве он дружил с «чернокожими слугами». Об этом рассказал его отец Эррол Маск, передает The Washington Post (WP).

«Мы жили в стране (ЮАР — прим. «Ленты.ру»), где уважали законы, где практически не было преступности. У нас было несколько чернокожих слуг, которые были их друзьями», — сказал он в ответ на вопроса о враждебном отношении его сына к политике инклюзивности.

Отец Маска подчеркнул, что в детстве его сын «не увлекался политической ерундой». При этом он однажды посетил концерт, посвященный борьбе против апартеида в ЮАР.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса ответил Маску на его обвинения руководства страны в геноциде белых. «Правительство ЮАР не конфисковывало никаких земель. Недавно принятый Закон об экспроприации — это не инструмент конфискации», — сказал глава государства.