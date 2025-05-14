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20:36, 14 мая 2025Мир

США отказались от участия в саммите G20 из-за «геноцида белого населения»

WP: США приостановили подготовку к саммиту G20, который пройдет в ЮАР
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nic Bothma / Reuters

США приостановили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре в Южно-Африканской республике (ЮАР). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

«Совет национальной безопасности Белого дома приказал агентствам и ведомствам США приостановить работу с конференцией "Большой двадцатки", которую в этом году должна провести Южная Африка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это решение сняло неопределенность внутри администрации, где ранее шли споры о целесообразности участия в мероприятии, требующем длительной межведомственной координации и подготовки.

Ранее Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белых фермеров. «Как можно ожидать, что мы поедем в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главным вопросом является конфискация земли и геноцид?» — написал он.

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